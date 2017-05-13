В Краснодаре после ДТП с пьяным водителем пострадали три человека

ДТП случилось около 23:00 на одной из улиц садоводческого товарищества «Рассвет». По предварительным данным, пьяный 26-летний водитель Kia Rio врезался во встречный ВАЗ-21074, за рулем которого был 22-летний молодой человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали водитель отечественного автомобиля, его 22-летний и 55-летний пассажиры, им назначили амбулаторное лечение.