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В Краснодаре после ДТП с пьяным водителем пострадали три человека

Суббота, 13 мая 2017 10:58
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ДТП случилось около 23:00 на одной из улиц садоводческого товарищества «Рассвет». По предварительным данным, пьяный 26-летний водитель Kia Rio врезался во встречный ВАЗ-21074, за рулем которого был 22-летний молодой человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Пострадали водитель отечественного автомобиля, его 22-летний и 55-летний пассажиры, им назначили амбулаторное лечение.

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