В Гулькевичском районе мужчина признан виновным в покушении на похищение женщины

Собранные следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему Владимиру Абальмасову. Он признан виновным в покушении на похищение 46-летней женщины (ч.3 ст.30, ч.1 ст.126 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2016 года Абальмасов, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял транспортным средством марки ВАЗ-21093. Двигаясь по улице Симонова в городе Гулькевичи, он увидел идущую незнакомую женщину. В этот момент у мужчины возник преступный умысел, направленный на ее похищение, в связи с чем он остановил транспортное средство, вышел из него и стал насильно садить местную жительницу в автомобиль. Довести свои преступные действия до конца Абальмасов не смог, поскольку пострадавшая стала оказывать активное сопротивление и звала на помощь. Ее крики услышал очевидец, который подбежал, оттолкнул злоумышленника и помог женщине выйти из транспортного средства.

Приговором суда Абальмасову назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.