На Кубани сильный дождь подтопил несколько десятков дворов

Сильные ливни в Краснодарском крае подтопили до 40 домов хутора Крупский на Кубани.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «В 20:55 мск от оперативного дежурного диспетчерской службы Гулькевичского района поступило сообщение, что в результате большого количества осадков и схода воды с полей произошло подтопление около 30-40 придомовых территорий в хуторе Крупский», – цитирует сообщение ТАСС.

Сотрудники МСЧ немедленно приступили к расчистке территории с целью обеспечения оттока воды. Работает тяжелая техника Гулькевичского пожарно-спасательного гарнизона.