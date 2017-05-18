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В Усть-Лабинском районе местный житель подозревается в убийстве знакомого

Четверг, 18 мая 2017 09:25
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Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 51-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2016 года 39-летний мужчина находился дома по улице Калинина в городе Усть-Лабинске, где совместно со своим 51-летним знакомым распивал спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома стал требовать, чтобы гость ушел. Однако тот, вооружившись кухонным ножам, стал угрожать знакомому. В ответ, выхватив нож, хозяин дома нанес оппоненту не менее 5 ударов в область спины, убив его. С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник перенес тело погибшего в подвальное помещение дома, поместил в яму, накрыл люком и забетонировал. О произошедшем мужчина никому не сообщал и лишь спустя время самостоятельно обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем и следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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