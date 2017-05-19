В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины при падении с высоты

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю по результатам проведенной проверки по факту гибели мужчины при проведении работ 5 апреля 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 5 апреля 2017 года неустановленное лицо из числа работников АО «Мацестинский чай» за денежное вознаграждение по устной договоренности привлекло 35-летнего мужчину к проведению покрасочных работ ферм перекрытий одного из цехов (чайная фабрика), расположенного в Хостинском районе. Между тем, организационно-технологическая документация на производство работ отсутствовала, как и средства индивидуальной защиты, а также лицо, ответственное за безопасную работу на высоте. Мужчине предоставили в пользование не укрепленную к зданию растяжками передвижную сборно-разборную строительную вышку, с которой он упал при выполнении работ на бетонное покрытие с высоты 6 метров. В результате потерпевший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь мужчина скончался 24 апреля 2017 года в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.