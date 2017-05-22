Во время ралли на горе Большой Ахун пострадал ребенок

По свидетельствам очевидцев во время прохождения трассы на дороге на гору Большой Ахун один из гонщиков не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, за которым стояла маленькая девочка, оставленная родителями без присмотра.
Бетонный блок частично погасил силу удара, ребёнок остался жив, но получил повреждения. На место оперативно прибыла бригада «скорой помощи», сообщает «Макс портал».
Других подробностей пока нет.
Во время ралли на горе Большой Ахун пострадал ребенокПонедельник, 22 мая 2017 08:56
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По свидетельствам очевидцев во время прохождения трассы на дороге на гору Большой Ахун один из гонщиков не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, за которым стояла маленькая девочка, оставленная родителями без присмотра.
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