Во время ралли на горе Большой Ахун пострадал ребенок

По свидетельствам очевидцев во время прохождения трассы на дороге на гору Большой Ахун один из гонщиков не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, за которым стояла маленькая девочка, оставленная родителями без присмотра.

Бетонный блок частично погасил силу удара, ребёнок остался жив, но получил повреждения. На место оперативно прибыла бригада «скорой помощи», сообщает «Макс портал».

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