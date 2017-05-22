В Отрадненском районе подмыло берег реки Уруп

Вечером 21 мая в Отрадненском районе произошел весомый подмыв берегового укрепления реки Уруп.

Его длина составляет 38 метров. В Единую дежурно-диспетчерскую службу обратились жители станицы Отрадной. Они сообщили, что река «разбушевалась» и вышла из берегов. Был объявлен режим повышенной готовности. Спасатели решили взять около 300 кубических метров крупногабаритных камней из карьера. Позже ими укрепят зону подмыва.

К ликвидации последствий стихии приступят 22 мая в 8:00. В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что объявлен режим повышенной готовности. При этом специалисты просят не паниковать, так как угрозы подтоплений для населения нет. Все находится под контролем.