〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Отрадненском районе подмыло берег реки Уруп

Понедельник, 22 мая 2017 09:03
Оцените материал
(0 голосов)

Вечером 21 мая в Отрадненском районе произошел весомый подмыв берегового укрепления реки Уруп.
Его длина составляет 38 метров. В Единую дежурно-диспетчерскую службу обратились жители станицы Отрадной. Они сообщили, что река «разбушевалась» и вышла из берегов. Был объявлен режим повышенной готовности. Спасатели решили взять около 300 кубических метров крупногабаритных камней из карьера. Позже ими укрепят зону подмыва.
К ликвидации последствий стихии приступят 22 мая в 8:00. В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что объявлен режим повышенной готовности. При этом специалисты просят не паниковать, так как угрозы подтоплений для населения нет. Все находится под контролем.

Прочитано 29 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.