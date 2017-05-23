В центре Краснодара сгорела квартира активиста ЖК "АНИТ-СИТИ"

Как уже известно, застройщику и члену общественной палаты Краснодарского края Олегу Георгизову изменена мера пресечения. Он переведен под домашний арест.

Заседание состоялось вчера в 14-00 в здании Краснодарского краевого суда. Однако в это же самое время произошло возгорание квартиры лидера инициативной группы ЖК «Анит-сити» Андрея Шевцова. Обманутые дольщики не считают такое совпадение случайным и убеждены, что возгорание квартиры не произошло само по себе, оно наверняка имеет непосредственное отношение к Олегу Георгизову. Мы считаем данное происшествие сведением счетов с теми, кто отстаивает свои права и ведет самую активную деятельность.



По нашим подсчетам сгорело более 30 процентов имущества, а что не сгорело пропиталось едким запахом гари и подлежит утилизации. Дольщиками ЖК «Анит-сити» организован сбор помощи для семьи Андрея Шевцова. Все участники строительства единодушно разделяют его горе.



Сегодня мы вынуждены констатировать, что имущество каждого из нас может быть уничтожено человеком который оставил нас нищими. Так же активисты «Анит-сити» выражают обеспокоенность за офис «Южного Экологического Фронта», именно в этом помещении проходят все собрания дольщиков, а руководитель этой организации является активным помощником в нашей борьбе.



В настоящий момент подано обращение о проведении проверки по факту поджога квартиры дольщика и руководителя инициативной группы ЖК «Анит-сити» в правоохранительные органы России.