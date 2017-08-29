Полиция Краснодара предупреждает: напавшие на ДПС могут быть вооружены

В Краснодаре в понедельник, 28 августа, разыгрался сценарий остросюжетного боевика со стрельбой и погоней. По сотрудникам ДПС на посту на въезде в город открыли огонь. Был ранен полицейский. Это произошло после того, как "Тойоту" с двумя пассажирами остановили для проверки документов. А потом началась погоня уже по улицам Краснодара. Машина, которую преследовали полицейские, летела на скорости, сбивая все на своем пути. В результате водителю и одному из пассажиров все же удалось сбежать.

Полиция разыскивает двух подозреваемых, причастных к вооруженному нападению на сотрудников ДПС. Это жители Краснодара Дмитрий Карачкин 1992 года рождения и Никита Медведев 1996 года рождения.

Они могут быть вооружены и очень опасны. В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (861) 268-4045 или 102.

Изрешеченное дробью лобовое стекло патрульной машины — как свидетельство того, что преступник был настроен решительно. Началось все на въезде в Краснодар. Сотрудники ДПС остановили автомобиль на стационарном посту. В салоне находились трое. Когда инспектор попросил документы для проверки, водитель внезапно ударил его в лицо, а потом открыл огонь. Ранил полицейского. И ударил по газам. Под шум стрельбы попытались сбежать и двое пассажиров. Но уйти удалось только одному. Второго почти сразу скрутили на посту. Тем временем водитель прорвался в город. Остановился, только разбив машину на светофоре.

В багажнике брошенной преступниками машины оказался целый арсенал и специальное снаряжение. В краевом СК возбудили уголовное дело о покушении на полицейских. Больше беглецы никому навредить не успели.