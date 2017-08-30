Мотоциклист погиб, столкнувшись с полицейским автомобилем в Краснодаре‍

Вечером 29 августа на пересечении улиц Северной и Передовой мотоциклист на большой скорости врезался в полицейский УАЗ.

С мотоциклистом был пассажир. Он выжил, но в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже скончался от полученных в аварии травм. Сам байкер погиб на месте аварии.

При столкновении полицейского «бобика» и мотоциклиста удар был такой силы, что у автомобиля оказался разворочен перед и выбило все стекла. На месте удара (боковая дверь) саму дверь вывернуло и смяло.

Жуткое зрелище успели снять прохожие и очевидцы и фото с места ДТП потом всплыло в соцсети. Официально информацию об аварии полицейской машины с мотоциклистом в краевом главке МВД подтвердили, но подробностей нет. Видимо, автоинспекторы еще разбираются в степени вины участников ДТП с двумя смертями и обстоятельствах случившегося. О травмах полицейского информации не было.