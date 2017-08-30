На Кубани в лобовой аварии погибли два человека‍

Два человека погибли, еще четверо пострадали в автомобильной аварии на территории Брюховецкого района Краснодарского края в среду утром, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по краю.

"По предварительным данным, примерно, в 5:45 мск в Брюховецкого районе легковой автомобиль Opel Astra выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Pajero", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате аварии на месте погибли два человека - водитель и пассажир Opel, еще двое пассажиров, находившихся в салоне, госпитализированы.

Из Mitsubishi Pajero с травмами доставлены в медицинское учреждение двое пассажиров. Водитель внедорожника не пострадал, отметили в пресс-службе.