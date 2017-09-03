Под Новороссийском автомобиль пробил ограждение и рухнул с моста‍

Все произошло на трассе под Новороссийском возле поселка Горный. По словам очевидцев дорожного инцидента, мчавшая по магистрали «Газель» в какой-то момент сошла с дистанции и на полном ходу протаранила ограждение. После чего улетела в пропасть.

- Что с водителем, пока неизвестно, - рассказали «Регионам» очевидцы ЧП. – Его увезли в тяжелом состоянии в больницу.

Что стал причиной дорожной катастрофы, выясняется. По одной из версий, сидевший за рулем фургона просто не справился с управлением. Другие автомобилисты говорят, мужчине стало плохо.