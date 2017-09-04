В Краснодаре по факту падения с высоты молодого человека проводится проверка

В правоохранительные органы краевого центра сегодня днем, 4 сентября 2017 года, поступило сообщение об обнаружении около одного из многоквартирных домов по улице Невкипелого тела 22-летнего молодого человека с признаками характерными при падении с высоты. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший проживал в указанном домовладении, падение произошло из окна 14 этажа. На место происшествия очевидцами были вызваны работники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.