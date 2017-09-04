〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре по факту падения с высоты молодого человека проводится проверка

Понедельник, 04 сентября 2017 23:40
Оцените материал
(0 голосов)

В правоохранительные органы краевого центра сегодня днем, 4 сентября 2017 года, поступило сообщение об обнаружении около одного из многоквартирных домов по улице Невкипелого тела 22-летнего молодого человека с признаками характерными при падении с высоты. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший проживал в указанном домовладении, падение произошло из окна 14 этажа. На место происшествия очевидцами были вызваны работники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

 

Прочитано 22 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.