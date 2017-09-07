При взрыве бойлера в жилом доме в Краснодарском крае погиб младенец‍

При взрыве самодельного бойлера в станице Новопокровская в Краснодарском крае погиб одномесячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Происшествие имело место в станице Новопокровская в 19:50. Из-за взрыва бойлера произошло обрушение жилого дома.

«В комнате был ребенок, большая часть разрушений была именно там. Ребенок от тяжелых травм скончался на месте», – приводит ТАСС слова представительницы СК.

Отмечается, что в родители ребенка в момент происшествия находились на кухне. Мужчина в результате инцидента получил ожоги и переломы.