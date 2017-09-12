В Сочи в связи с гибелью малолетнего ребенка в результате камнепада возбуждено уголовное дело

В правоохранительные органы Сочи днем 10 сентября 2017 года поступило сообщение об обнаружении тела 11-летнего ребенка в лесном массиве в районе поселка Кепша с многочисленными телесными повреждениями. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, днем 10 сентября 2017 года мальчик вместе с мамой и тетей находился на прогулке на территории закрытой старой автомобильной дороги по направлению из города Сочи в поселок Красная Поляна в районе поселка Кепша. В это время с расположенной рядом скалы на голову малолетнего упал камень, в результате чего ребенок упал в 60-ти метровый обрыв. От полученных множественных телесных повреждений мальчик скончался на месте.

В настоящее время следователем и следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.