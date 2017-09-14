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В Геленджике бывший директор муниципального унитарного предприятия подозревается в превышении должностных полномочий

Четверг, 14 сентября 2017 10:01
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Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия благоустройства и хозяйственного обеспечения МО город-курорт Геленджик, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2016 года мужчина, выходя за пределы своих должностных полномочий, издал приказ о проведении запроса котировок, объектом которого являлось оказание услуг содействия в получении патентов для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, что не соответствовало целям и задачам организации. В этой связи на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок было размещено извещение. Далее директор муниципального унитарного предприятия заключил договор на оказание данных услуг с индивидуальным предпринимателем. На основании актов выполненных работ индивидуальному предпринимателю были перечислены денежные средства в сумме 374 тысяч рублей. Кроме того, задолженность предприятия за оказанные услуги составила 606 тысяч рублей. Своими действиями мужчина причинил МУП «БХО» необоснованные расходы и увеличил кредиторскую задолженность организации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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