Школьники из оружия обстреляли прохожих с крыши

Школьники забрались на крышу многоэтажного дома с пневматическим оружием и стали стрелять вниз по прохожим, задев одного мужчину, сообщили очевидцы происшествия в группе в соцсети Вконтакте. У пострадавшего заметный кровоподтек на шее.
Пострадавший молодой человек вместе с соседями задержал хулиганов и вызвал полицию. Сотрудники расследуют происшествие.
Школьники из оружия обстреляли прохожих с крышиВоскресенье, 17 сентября 2017 01:04
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Школьники забрались на крышу многоэтажного дома с пневматическим оружием и стали стрелять вниз по прохожим, задев одного мужчину, сообщили очевидцы происшествия в группе в соцсети Вконтакте. У пострадавшего заметный кровоподтек на шее.
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