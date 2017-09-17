Школьники из оружия обстреляли прохожих с крыши

Школьники забрались на крышу многоэтажного дома с пневматическим оружием и стали стрелять вниз по прохожим, задев одного мужчину, сообщили очевидцы происшествия в группе в соцсети Вконтакте. У пострадавшего заметный кровоподтек на шее.

Пострадавший молодой человек вместе с соседями задержал хулиганов и вызвал полицию. Сотрудники расследуют происшествие.