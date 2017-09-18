На Кубани трехлетнюю девочку насмерть задавило упавшим шкафом

Трехлетняя девочка погибла в Армавире, после того как на нее упал шкаф, сообщает ГТРК Кубань со ссылкой на помощника руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Иветту Агоян.

По данным следователей, инцидент произошел накануне днем во дворе частного дома. Девочка играла одна и случайно задела старый шкаф, в результате он упал на нее. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но спасти ее врачам не удалось.

Уточняется, что в момент трагедии родителей девочки не было рядом, присматривать за ребенком должен был дедушка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.