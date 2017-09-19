В Усть-Лабинском районе перед судом предстанет мужчина по обвинению в покушении на убийство бывшей супруги и убийстве ее сожителя

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, рано утром 5 июля 2017 года обвиняемый прибыл к дому 33-летней бывшей супруги по улице Школьной в городе Усть-Лабинске, перелез через забор, проник в домовладение и прошел в спальную комнату. Обнаружив спящих бывшую супругу и ее 26-летнего сожителя, он, испытывая ревность, произвел из пистолета 1 выстрел в сторону женщины и 7 выстрелов в мужчину. Затем злоумышленник скрылся. Женщине удалось вызвать медицинскую бригаду. Смерть потерпевшей не наступила благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи. От полученных огнестрельных ранений молодой человек скончался на месте. К поиску злоумышленника были подключены сотрудники Росгвардии и МВД. Вечером того же дня обвиняемый был задержан на территории дачного поселка города Усть-Лабинска.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.