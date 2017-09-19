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СЮЖЕТ ДНЯ

В Кавказском районе местная жительница подозревается в убийстве сожителя

Вторник, 19 сентября 2017 10:10
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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве 46-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в домовладении по улице Красноармейской в городе Кропоткине. По версии следствия, вечером 16 сентября 2017 года они находились дома, где совместно распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область грудной клетки сожителя, убив его. После этого, осознав противоправность своих действий, женщина самостоятельно вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемая задержана и допрошена, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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