В Краснодаре в легковушке взорвались газовые баллоны, двое пострадали‍

В минувший вторник, 19 сентября, в пригороде Краснодара на автомобильной трассе прямо во время движения в багажнике легкового автомобиля ВАЗ-2107 взорвались газовые баллоны и в результате произошедшего пожара пострадали два человека, сообщили очевидцы на страницах в соцсетях.

Сообщается, что дорожное происшествие случилось накануне вечером, на участке автомобильной трассы федерального значения М-4 «Дон», в районе поселка Знаменского. Где в автомобиле ВАЗ-2107 возникла утечка в одном из газовых баллонов, установленных в багажнике легковушки.

В результате емкости с газом взорвались и возник пожар. В связи с чем мужчина-водитель потерял контроль над дорожной ситуацией и врезался в припаркованную на обочине иномарку Hyundai. В результате произошедшей автоаварии и пожара пострадали два человека: 45-летний мужчина-водитель ВАЗа и его 44-летняя женщина-пассажир, оба пострадавших были доставлены в больницу. Еще одна женщина, находившаяся во втором автомобиле, не пострадала.