В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного вертолета Робинсон

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст.263 УК РФ).

По версии следствия, 21 августа 2017 года, примерно в 21 час 35 минут, легкомоторный вертолет Робинсон Р-66, принадлежавший ООО «Блэквуд Шиппинг» потерпел крушение в районе горы «Медведь», находящейся на территории ФГБУ государственный природный заповедник «Утриш» Анапского района Краснодарского края. Вертолет сгорел, пилот погиб на месте происшествия. В результате возгорания вертолета возник пожар на территории заповедника. Общий ущерб, причиненный ООО «Блэквуд Шиппинг» и заповеднику «Утриш» составил почти 44 миллиона 411 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан