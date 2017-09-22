Два человека погибли в ДТП на Кубани

Авария с участием мотоцикла и автобуса произошла между станицей Брюховецкой и поселком Лиманским примерно в 14:40.

По свидетельствам очевидца, мотоциклист и его пассажирка погибли на месте.

По предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущества мотоциклисту, в результате чего и произошло столкновение, сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии. Водитель автобуса в ДТП не пострадал.