Два человека погибли в ДТП на Кубани

Авария с участием мотоцикла и автобуса произошла между станицей Брюховецкой и поселком Лиманским примерно в 14:40.
По свидетельствам очевидца, мотоциклист и его пассажирка погибли на месте.
По предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущества мотоциклисту, в результате чего и произошло столкновение, сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии. Водитель автобуса в ДТП не пострадал.
Два человека погибли в ДТП на КубаниПятница, 22 сентября 2017 00:04
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Авария с участием мотоцикла и автобуса произошла между станицей Брюховецкой и поселком Лиманским примерно в 14:40.
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