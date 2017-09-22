В Краснодаре эвакуировали многоэтажку

В Краснодаре 21 сентября эвакуировали многоэтажный дом.

В дежурную часть позвонил неизвестный молодой человек и сообщил о необходимости эвакуации одного из жилых домов города. На место прибыли оперативные службы полиции. Для безопасности жильцов сотрудники ОВД оцепили территорию и провели эвакуацию. Во время проверки не обнаружили предметы, представляющие опасность для жителей дома, сообщили порталу Юга.ру в пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Установили личность звонившего, молодого человека задержали. Решается вопрос о возбуждении дела.