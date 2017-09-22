Офис «Яндекса» эвакуирован вскоре после визита Путина

Офисы компании "Яндекс" эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"В 16:23 мск поступил звонок с угрозой взрыва по адресу ул. Льва Толстого д. 16", - сказал собеседник агентства.

Из здания идет эвакуация, выведено уже около 3 тыс. человек. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи.

Представитель пресс-службы компании сообщил, что сотрудники были эвакуированы из офиса из-за срабатывания пожарной сигнализации. "В офисе сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуированы. Пока это все, что можно сказать", - заявил он.