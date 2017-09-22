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Офис «Яндекса» эвакуирован вскоре после визита Путина

Пятница, 22 сентября 2017 00:16
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Офисы компании "Яндекс" эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
"В 16:23 мск поступил звонок с угрозой взрыва по адресу ул. Льва Толстого д. 16", - сказал собеседник агентства.
Из здания идет эвакуация, выведено уже около 3 тыс. человек. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи.
Представитель пресс-службы компании сообщил, что сотрудники были эвакуированы из офиса из-за срабатывания пожарной сигнализации. "В офисе сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуированы. Пока это все, что можно сказать", - заявил он.

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