В центре Краснодара снова устроили массовую лезгинку

Накануне поздним вечером, после 22 часов, в центре Краснодара молодежь устроила массовую лезгинку.

Музыка лилась на полной громкости из динамиков автомобиля на пересечении улиц Красной и Чапаева. Для усиления звука парни и девушки открыли все двери машины, а затем устроили массовую лезгинку, перекрыв своими танцами движение по улице Чапаева. Несколько десятков прохожих смотрели это выступление, сообщает «КП».

Кстати, полуночной лезгинкой на пересечении Чапаева и Красной любители лезгинки «радуют» местных жителей не в первый раз.