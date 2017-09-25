В Краснодаре следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины и расчленения ее тела

Следственным отделом по Прикубанскому округу СКР по краю продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины, тело которой было расчленено (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, 8 сентября 2017 года 35-летний местный житель и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло, вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона. 11 сентября 2017 года рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища, вход в которое ограничен, следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы с вопросом является ли обнаруженное человеческим либо животного происхождения. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебно-криминалистических экспертиз. В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.