В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования пенсионерки из станицы Брюховецкой

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования пенсионерки – 1938 года рождения, на 1533 км перегона «Придорожный-Брюховецкая» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 23 сентября 2017 года, в 17 часов 20 минут, на 1533 км перегона «Придорожный-Брюховецкая», расположенном в близи станицы Брюховецкой Крансодарского края, электропоездом № 6709 сообщением «Старомышастовская-Тимашевская» была смертельно травмирована местная жительница. Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тело пострадавшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан