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В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования пенсионерки из станицы Брюховецкой

Вторник, 26 сентября 2017 10:33
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования пенсионерки – 1938 года рождения, на 1533 км перегона «Придорожный-Брюховецкая» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 23 сентября 2017 года, в 17 часов 20 минут, на 1533 км перегона «Придорожный-Брюховецкая», расположенном в близи станицы Брюховецкой Крансодарского края, электропоездом № 6709 сообщением «Старомышастовская-Тимашевская» была смертельно травмирована местная жительница. Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тело пострадавшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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