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СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани пьяный водитель без прав сбил парня на обочине

Среда, 27 сентября 2017 00:11
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25 сентября, около семи часов вечера на улице Комсомольской станицы Дядьковской в Кореновском районе произошла авария, в которой пострадал человек.

- По предварительным данным, пьяный 53-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 2102 и сбил пешехода. Молодой человек находился на обочине дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как позже выяснили правоохранители, у нетрезвого рулевого отечественной легковушки даже не было водительского удостоверения.

- В результате происшествия юноша получил многочисленные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, с ним работают медики, - добавили в полиции.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и причины происшествия.

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