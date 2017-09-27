На Кубани пьяный водитель без прав сбил парня на обочине

25 сентября, около семи часов вечера на улице Комсомольской станицы Дядьковской в Кореновском районе произошла авария, в которой пострадал человек.

- По предварительным данным, пьяный 53-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 2102 и сбил пешехода. Молодой человек находился на обочине дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как позже выяснили правоохранители, у нетрезвого рулевого отечественной легковушки даже не было водительского удостоверения.

- В результате происшествия юноша получил многочисленные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, с ним работают медики, - добавили в полиции.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и причины происшествия.