В Крымском районе тополь упал на ехавший автомобиль. Водитель погиб

Авария произошла около 14:00 на трассе Крымск — Аккерменка. По предварительным данным, тополь упал на движущийся автомобиль SsangYong Kyron, за рулем которого был 56-летний мужчина. Водитель иномарки погиб, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После падения дерева пострадала 49-летняя пассажирка. Ей назначили амбулаторное лечение.