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В Крымском районе тополь упал на ехавший автомобиль. Водитель погиб

Четверг, 28 сентября 2017 07:40
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Авария произошла около 14:00 на трассе Крымск — Аккерменка. По предварительным данным, тополь упал на движущийся автомобиль SsangYong Kyron, за рулем которого был 56-летний мужчина. Водитель иномарки погиб, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
После падения дерева пострадала 49-летняя пассажирка. Ей назначили амбулаторное лечение.

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