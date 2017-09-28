〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Новопокровском районе мужчина подозревается в покушении на убийство бывшей супруги и тещи

Четверг, 28 сентября 2017 15:16
Оцените материал
(0 голосов)

Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 34-летней бывшей супруги (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство ее 64-летней матери (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина находились в разводе, однако продолжали проживать в одном домовладении по улице Северной в селе Горькая Балка совместно с матерью последней и их общим ребенком. Между бывшими супругами ранее неоднократно возникали ссоры на бытовой почве. По версии следствия, вечером 10 сентября мужчина распивал спиртные напитки на кухне. Между ним и бывшей тещей возник конфликт, в ходе которого он нанес пенсионерке не менее 12 ударов кухонным ножом по различным частям тела, в том числе в голову и шею. Женщина, услышав крики матери, попыталась пресечь противоправные действия бывшего супруга. В этот момент потерпевшей удалось выбежать на улицу и самостоятельно вызвать сотрудников полиции и скорой медицинской помощи. В ответ злоумышленник причинил бывшей жене не менее 4 ножевых ранений тела, от которых она упала на пол и потеряла сознание. После этого подозреваемый скрылся, однако спустя некоторое время был задержан.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 30 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.