В Новопокровском районе мужчина подозревается в покушении на убийство бывшей супруги и тещи

Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 34-летней бывшей супруги (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство ее 64-летней матери (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина находились в разводе, однако продолжали проживать в одном домовладении по улице Северной в селе Горькая Балка совместно с матерью последней и их общим ребенком. Между бывшими супругами ранее неоднократно возникали ссоры на бытовой почве. По версии следствия, вечером 10 сентября мужчина распивал спиртные напитки на кухне. Между ним и бывшей тещей возник конфликт, в ходе которого он нанес пенсионерке не менее 12 ударов кухонным ножом по различным частям тела, в том числе в голову и шею. Женщина, услышав крики матери, попыталась пресечь противоправные действия бывшего супруга. В этот момент потерпевшей удалось выбежать на улицу и самостоятельно вызвать сотрудников полиции и скорой медицинской помощи. В ответ злоумышленник причинил бывшей жене не менее 4 ножевых ранений тела, от которых она упала на пол и потеряла сознание. После этого подозреваемый скрылся, однако спустя некоторое время был задержан.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.