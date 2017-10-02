В частном доме в Краснодарском крае произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Отрадненском районе Краснодарского края.
При взрыве бытового газа в частном жилом доме в населенном пункте Попутная пострадали четыре человека, один из них погиб, еще три человека госпитализированы. Здание обрушилось на площади в 60 квадратных метров.
В частном доме в Краснодарском крае произошел взрыв газаПонедельник, 02 октября 2017 10:42
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Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Отрадненском районе Краснодарского края.
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