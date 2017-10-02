В частном доме в Краснодарском крае произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Отрадненском районе Краснодарского края.

При взрыве бытового газа в частном жилом доме в населенном пункте Попутная пострадали четыре человека, один из них погиб, еще три человека госпитализированы. Здание обрушилось на площади в 60 квадратных метров.