В Армавире двое мужчин вымогали у девушки 1,5 миллиона рублей

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37 и 40-летних жителей г. Армавира.

По версии следствия, мужчины, являясь выходцами из криминальных кругов, в августе 2016 года, находясь на территории г. Армавира, начали угрожать незнакомой 24-летней девушке-риелтору, которая якобы приобрела квартиру обманным способом. За свой «обман» девушка должна была передать вымогателям 1,5 млн рублей в целях пополнения криминальной кассы, так называемого «общака».

- После этого Г., находясь под стражей в следственном изоляторе № 2 г. Армавира, с целью ухода от уголовной ответственности за совершение указанного преступления и препятствования расследованию, под угрозой убийства и применения насилия понуждал содержащегося в указанном изоляторе свидетеля – сожителя риэлтора (обвиняемого в убийстве по другому уголовному делу) изменить изобличающие Г. показания, - сообщил «ЯСНО» пресс-секретарь краевой прокуратуры Антон Лопатин.

Органами предварительного расследования они обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой и применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере.

Кроме того, Г. обвиняется в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством и причинением вреда здоровью.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено прокурором в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.