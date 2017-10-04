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В Новороссийске мужчина подозревается в убийстве соседа

Среда, 04 октября 2017 12:58
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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчины арендовали квартиры в одном из многоквартирных домов по улице Мамаева в городе Новороссийске и проживали по соседству. По версии следствия, вечером 2 октября 2017 года между 29-летним мужчиной и его сожительницей возник конфликт. В связи с тем, что сожители шумели, соседи сообщили об этом собственнице квартиры. По прибытию женщина попыталась урегулировать конфликт, но безуспешно, в результате чего вызвала участкового полиции. Прибывший на место полицейский стал составлять административный протокол и пригласил в качестве понятых соседей. В это время жилец квартиры стал употреблять нецензурную брань. 30-летний мужчина сделал соседу замечание, в связи с чем между ними возник конфликт. В ответ на это мужчина нанес оппоненту один удар раскладным ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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