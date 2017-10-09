В Сочи обманутую семью не позволили выселить из проданной квартиры

В 2015 году дочь, страдающая психическим расстройством, получила 600 тыс. рублей от покупателя квартиры, который заверил ее о том, что в счет оплаты оставшихся 2,3 млн рублей он предоставит ей с матерью жилье эквивалентной стоимости. Полагая, что заключает договор залога, женщина подписала договор купли-продажи квартиры, по которому последняя перешла в собственность залогодателя.

В этом году новый хозяин, так и не предоставивший семье другого жилья, продал их квартиру, а новый собственник потребовал выселения. Женщины оспорили договор купли-продажи квартиры, посчитав его притворным, совершенным с целью прикрыть другую сделку. Однако суд первой инстанции не удовлетворил их заявление и принял решение об их выселении. Оно было обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке, и Краснодарский краевой суд согласился с позицией надзорного органа. Решение суда первой инстанции было отменено, сделка купли-продажи жилого помещения признана недействительной, а в иске о выселении законных владельцев отказано, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.