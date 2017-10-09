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Полицейские опровергли факт обстрела трамвая в Краснодаре‍

Понедельник, 09 октября 2017 00:56
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Сообщение об обстреле трамвая в Краснодаре не соответствует действительности, сообщили правоохранительные органы. Как рассказал кондуктор, окно общественного транспорта камнем разбили хулиганы.

Опровержение по поводу распространившейся ранее информации об обстреле пассажирского трамвая опубликовала пресс-служба Краснодара. Ранее в Сети появились фотографии с разбитым стеклом в подписи к которым утверждалось, что на пересечении улиц Офицерской и Коммунаров был обстрелян трамвай.

Как рассказал полицейским кондуктор, стекло было разбито подростками, которые кинули в транспорт камень и убежали. Личности подростков устанавливаются.

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