Полицейские опровергли факт обстрела трамвая в Краснодаре‍

Сообщение об обстреле трамвая в Краснодаре не соответствует действительности, сообщили правоохранительные органы. Как рассказал кондуктор, окно общественного транспорта камнем разбили хулиганы.

Опровержение по поводу распространившейся ранее информации об обстреле пассажирского трамвая опубликовала пресс-служба Краснодара. Ранее в Сети появились фотографии с разбитым стеклом в подписи к которым утверждалось, что на пересечении улиц Офицерской и Коммунаров был обстрелян трамвай.

Как рассказал полицейским кондуктор, стекло было разбито подростками, которые кинули в транспорт камень и убежали. Личности подростков устанавливаются.