В Сочи при столкновении двух автобусов пострадали 8 человек

10 октября около 13 часов в Имеретинской низменности Сочи произошло ДТП — на улице Воскресенской столкнулись два рейсовых автобуса.

В результате происшествия пострадали 8 человек, сообщили «Вестям Сочи» на городской станции скорой медицинской помощи. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок и беременная женщина. По данным управления здравоохранения курорта, на месте происшествия работают 6 бригад врачей.