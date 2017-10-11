〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи при столкновении двух автобусов пострадали 8 человек

Среда, 11 октября 2017 09:51
Оцените материал
(0 голосов)

10 октября около 13 часов в Имеретинской низменности Сочи произошло ДТП — на улице Воскресенской столкнулись два рейсовых автобуса.
В результате происшествия пострадали 8 человек, сообщили «Вестям Сочи» на городской станции скорой медицинской помощи. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок и беременная женщина. По данным управления здравоохранения курорта, на месте происшествия работают 6 бригад врачей.

Прочитано 20 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.