В Новороссийске «Скорая помощь» с пациентом в машине попала в ДТП‍

В Новороссийске утром 12 октября произошло ДТП с участием кареты скрой помощи, в которой везли пациента. Авария случилась около 9:00 на перекрестке улиц Новороссийской Республики и Советов. По словам свидетелей происшествия, скорая, ехавшая со включенными спецсигналами, столкнулась с автомобилем ВАЗ-21099. От удара скорая отлетела на два припаркованных автомобиля, повредив их.

- Подъехала еще одна скорая перегружают человека из разбитой в целую, - рассказал в соцсетях один из очевидцев.

Обстоятельства аварии устанавливаются.