〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме на Кубани

Понедельник, 16 октября 2017 09:50
Оцените материал
(0 голосов)

Сотрудники МЧС потушили пожар, который возник после взрыва газа в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщаетпресс-служба ГУ МЧС по краю.

"В 20.56 локализация пожара. В 21.25 ликвидация открытого горения. В 21.45 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в ликвидации пожара были задействованы 63 человека личного состава, а также 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края после взрыва бытового газа.

В результате происшествия один человек пострадал, его госпитализировали с ожогами. Площадь пожара составила около 80 кв. м.

Кроме того, МЧС провело полную эвакуацию дома.

Прочитано 15 раз
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.