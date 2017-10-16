Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме на Кубани

Сотрудники МЧС потушили пожар, который возник после взрыва газа в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщаетпресс-служба ГУ МЧС по краю.
"В 20.56 локализация пожара. В 21.25 ликвидация открытого горения. В 21.45 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что в ликвидации пожара были задействованы 63 человека личного состава, а также 19 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края после взрыва бытового газа.
В результате происшествия один человек пострадал, его госпитализировали с ожогами. Площадь пожара составила около 80 кв. м.
Кроме того, МЧС провело полную эвакуацию дома.
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме на КубаниПонедельник, 16 октября 2017 09:50
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Сотрудники МЧС потушили пожар, который возник после взрыва газа в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщаетпресс-служба ГУ МЧС по краю.