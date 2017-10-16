Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме на Кубани

Сотрудники МЧС потушили пожар, который возник после взрыва газа в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщаетпресс-служба ГУ МЧС по краю.



"В 20.56 локализация пожара. В 21.25 ликвидация открытого горения. В 21.45 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.



В МЧС уточнили, что в ликвидации пожара были задействованы 63 человека личного состава, а также 19 единиц техники.



Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края после взрыва бытового газа.



В результате происшествия один человек пострадал, его госпитализировали с ожогами. Площадь пожара составила около 80 кв. м.



Кроме того, МЧС провело полную эвакуацию дома.