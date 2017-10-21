На вокзале Краснодар-1 под колесами поезда погиб пенсионер

Трагический инцидент произошел 19 октября в районе 9 часов вечера.

По предварительным данным, на вокзале Краснодар-1 мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент по рельсам двигался поезд. Избежать столкновения с пешеходом машинисту не удалось, хоть он и подавал звуковые и световые сигналы.

Пострадавший был госпитализирован в Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1. К сожалению, врачи ККБ не смогли спасти мужчину. На вид скончавшемуся 60−70 лет, славянской внешности. Личность пенсионера устанавливается, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.