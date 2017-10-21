В Армавире площадь пожара на складе гофротары составила 300 кв. метров

Сообщение о возгорании складских помещений на улице Новороссийской поступило в 12:57. В 13:20 огонь локализовали на площади 300 кв. метров, в 13:25 — ликвидировали открытое горение. В 14:12 пожар полностью ликвидировали.

На месте работало 16 единиц техники и 44 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Причины пожара сейчас выясняются.