В Краснодаре неизвестный избил продавца кофейного киоска

В киоске, расположенном на перекрестке улиц Школьной и Восточно-Кругликовской в Краснодаре покупатель набросился на продавца.

Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговой точке. На записи видно, как женщина наклоняется, чтобы достать покупателю пачку сигарет. В этот момент мужчина в темном спортивном костюме и в черной шапке, вооружившись стеклянной бутылкой, накидывается на продавца. Злоумышленник мощным толчком сдвигает прилавок и, прижимая жертву к витрине, начинает лупить ее по голове и по плечам. Женщина безуспешно пыталась защищаться. Она закрывала лицо и отмахивалась от нападавшего, однако мужчина оказался сильнее.

После случившегося пострадавшей потребовалась помощь врачей, женщину госпитализировали. Известно, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Нападавшего разыскивают краснодарские правоохранители.