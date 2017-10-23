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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре неизвестный избил продавца кофейного киоска

Понедельник, 23 октября 2017 10:11
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В киоске, расположенном на перекрестке улиц Школьной и Восточно-Кругликовской в Краснодаре покупатель набросился на продавца.

Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговой точке. На записи видно, как женщина наклоняется, чтобы достать покупателю пачку сигарет. В этот момент мужчина в темном спортивном костюме и в черной шапке, вооружившись стеклянной бутылкой, накидывается на продавца. Злоумышленник мощным толчком сдвигает прилавок и, прижимая жертву к витрине, начинает лупить ее по голове и по плечам. Женщина безуспешно пыталась защищаться. Она закрывала лицо и отмахивалась от нападавшего, однако мужчина оказался сильнее.

После случившегося пострадавшей потребовалась помощь врачей, женщину госпитализировали. Известно, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Нападавшего разыскивают краснодарские правоохранители.

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