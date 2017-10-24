В Краснодаре мужчина насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

21-летний краснодарец находился за рулем «Лада-2113», он двигался по улице Уральской со стороны автодороги М-4 Дон в сторону улицы 30-й Иркутской дивизии. Напротив дома 186/3 молодой человек сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть вне установленном месте.

- В результате ДТП пострадавшая 66-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой мед помощи, - сообщил официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару Артем Коноваленко.

С места аварии водитель скрылся. Через некоторое время его авто было обнаружено брошенным. Позже водитель сам явился в отдел полиции. Водительский стаж водителя 1 год, предварительно в момент аварии он был трезв.

Проводится проверка.