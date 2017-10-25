В Сочи в ДТП автомобиль разорвало на две части

Про двух людей, находившихся в момент жуткой аварии в салоне Mercedes, можно смело сказать - в рубашке родились. Просто в такой аварии, какая произошла на трассе в Адлере в районе аэропорта. обычно никто не выживает.

Дело в том, что после столкновения немецкую иномарку просто разорвало на части. Причем, половины машины находились на расстоянии десятков метров друг от друга. Можно только предположить, с какой скоростью двигалась легковушка.

- По предварительным данным, Mercedes столкнулся с BMW, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. – Пострадали двое. Детали ЧП выясняются.