Иномарка въехала в припаркованный на обочине КАМАЗ

В воскресенье, 29 октября, около 10 утра в районе поселка Жемчужного в Крымском районе на трассе А146 водитель автомобиля Mazdа допустил столкновение с припаркованным на обочине КАМАЗом.

Находившийся за рулем иномарки житель Новороссийска 1981 года рождения скончался на месте от полученных травм, его пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.