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СЮЖЕТ ДНЯ

Иномарка въехала в припаркованный на обочине КАМАЗ

Понедельник, 30 октября 2017 09:46
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В воскресенье, 29 октября, около 10 утра в районе поселка Жемчужного в Крымском районе на трассе А146 водитель автомобиля Mazdа допустил столкновение с припаркованным на обочине КАМАЗом.
Находившийся за рулем иномарки житель Новороссийска 1981 года рождения скончался на месте от полученных травм, его пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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