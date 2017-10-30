На трассе под Краснодаром легковушка сбила двух женщин‍

На «зебре» сбили двух женщин под Краснодаром. Пешеходы получили тяжелые травмы. ДТП произошло в поселке Белозерном вечером 29 октября. Светофора на этом участке не было. Зато был пешеходный переход. Две женщины собрались переходить дорогу. Водитель «КамАЗа» остановился, чтобы их пропустить.

Но по второй полосе летел другой автомобиль, водитель которого сбил пешеходов. За рулем находилась женщина, она рассказала, что не увидела переходящих дорогу пешеходов из-за грузовика. В результате две женщины с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

По факту аварии автоинспекторы проводят проверку, выясняя детали случившегося.