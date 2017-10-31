Три человека пострадали в ДТП из-за отвалившегося колеса

Авария произошла в 18:30 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 32-летний водитель ГАЗ перед поездкой не проверил исправность автомобиля и на ходу у машины отвалилось колесо. На колесо наехал автомобиль Hyundai, двигавшийся в попутном направлении. Из-за этого водитель Hyundai выехал на встречку и врезался в дорожные ограждения и автомобиль Skoda, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали 53-летний водитель Hyundai и два его пассажира: 42-летняя женщина и 16-летняя девушка. Их госпитализировали.