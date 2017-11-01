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В Краснодарском крае сошло несколько селей

Среда, 01 ноября 2017 01:23
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Утром в Туапсинском районе на железную дорогу сошел сель. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия был задержан электропоезд, следовавший по маршруту Адлер — Майкоп.
В 13 часов в МЧС поступила информация о сходе грязекаменной массы на технологическую дорогу в районе Красной Поляны. Трасса была перекрыта. На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона и 4 единицы техники.

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