В Краснодарском крае сошло несколько селей

Утром в Туапсинском районе на железную дорогу сошел сель. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия был задержан электропоезд, следовавший по маршруту Адлер — Майкоп.
В 13 часов в МЧС поступила информация о сходе грязекаменной массы на технологическую дорогу в районе Красной Поляны. Трасса была перекрыта. На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона и 4 единицы техники.
В Краснодарском крае сошло несколько селейСреда, 01 ноября 2017 01:23
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Утром в Туапсинском районе на железную дорогу сошел сель. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия был задержан электропоезд, следовавший по маршруту Адлер — Майкоп.
Ключевые слова