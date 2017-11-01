В Краснодарском крае сошло несколько селей

Утром в Туапсинском районе на железную дорогу сошел сель. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия был задержан электропоезд, следовавший по маршруту Адлер — Майкоп.

В 13 часов в МЧС поступила информация о сходе грязекаменной массы на технологическую дорогу в районе Красной Поляны. Трасса была перекрыта. На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона и 4 единицы техники.