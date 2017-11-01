В Сочи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с таможенниками пресекли попытку контрабанды боеприпасов. Житель Республики Абхазия вез в «BMW» два десятка патронов.

Инцидент произошел в конце октября в МАПП «Адлер». 25-летний мужчина следовал на личном автомобиле в Россию. При проведении контрольных процедур в багажнике легкового транспортного средства были обнаружены охотничьи патроны. Уроженец сопредельной республики сообщил, что якобы накануне был на охоте в горах, но перед поездкой за границу забыл выложить боеприпасы. «BMW» с иностранными номерами вывели из транспортного потока. Всего в результате проведенного досмотра автомобиля было обнаружено и изъято 20 охотничьих патронов. Из них, 17 патронов – калибра 16 мм и 3 – 12 мм.

В настоящее время изъятые боеприпасы направлены на экспертизу, по результатам которой в отношении подозреваемого сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение.

По статистике краевого погрануправления за 10 месяцев текущего года только на российско-абхазской границе было выявлено и пресечено более 20 фактов перемещения оружия и боеприпасов.