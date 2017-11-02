В Динском районе женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка

Следственным отделом по Динскому району краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Кореновского района, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ).

Установлено, что обвиняемая о своей беременности никому не сообщала, кроме супруга, а также в медицинские учреждения не обращалась и на учете в связи с беременностью не состояла. По версии следствия, 11 июля 2017 года она находилась по месту работы своей матери в Старомышастовском сельском поселении Динского района, где у нее произошли преждевременные роды. Желая скрыть от своей матери и посторонних лиц произошедшее, обвиняемая поместила доношенного, жизнеспособного младенца женского пола в полиэтиленовый пакет и выбросила на улицу. Новорожденная девочка скончалась в результате асфиксии. Между тем, у женщины началось кровотечение и она была доставлена в больницу и прооперирована.

В процессе расследования следователем в территориальный орган внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.